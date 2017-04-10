Kaldırımda Yürüyen Anneanne ve Torununa Otomobil Çarptı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde kaldırımda yürüyen 65 yaşındaki Ümran Yalınca ile bebek arabasında bulunan 2 aylık torunu Miray Meriç, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'nin kullanarak şehir merkezinden, Mehmet Gemici Cennet Parkı yönüne giden 23 yaşındaki Seydi Ali Çınar yönetimindeki 22 UK 953 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç, Ümran Yalınca ve 2 aylık torunu Miray Meriç'in içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Yalınca ve devrilen bebek arabasından kaldırıma düşen Miray Meriç yaralandı.



Yaralılara ilk müdahaleyi komutanlıktaki askerler yaptı. Ümran Yalınca ile torunu Miray Meriç, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsü Seydi Ali Çınar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Edirne