Kaldırım Mahallesi'ne Toplu Taşıma Seferleri Başladı

Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla kırsal mahalleleri kapsayan yeni güzergahlar belirlemeye devam eden Diyarbakır büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesine toplu taşıma seferleri başlattı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha rahat toplu ulaşım hizmeti vermek için merkez ve kırsal ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesine yeni toplu taşıma güzergahı belirlemek için başlattığı çalışmayı tamamladı. Mahalleye gidip çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve bağlı mezralarda yaşayan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek için yeni toplu taşıma güzergahı belirledi.



Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, 120 haneden oluşan ve bin 85 nüfusa sahip Kaldırım Mahallesine P5 hattıyla dünden itibaren toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. - DİYARBAKIR