Kaldirik Otu Toplamak İçin Gittiği Yaylada Kayboldu

Kaldirik otu toplamak için gittiği yaylada kayboldu

Yaylada mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı



SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaldirik otu toplamak için yaylaya giden bir kadın kayboldu. Yaylada mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan günü akşam saatlerinde kaldirik otu toplamak için Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesindeki evinden ayrılan Muazzez Gürcan bir süre ormanlık alanda ilerledikten sonra yolunu kaybederek Kuloğlu Mahallesinden yaylaya kadar ilerledi. Aniden başlayan kar yağışı sonrası yaylada mahsur kalan yaşlı kadın, açık bulduğu ahıra girerek sabahladı. Yakınları kaybolan yaşlı kadından haber alamayınca olayı Akyazı ilçe Jandarma ekiplerine bildirdi. Akyazı İlçe Jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına UMKE, SABAH, AFAD, ve SAKE ekipleri de katıldı. Süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda yaşlı kadın sığındığı ahırın önündeki balkonda bulundu.

Kurtarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.