Kalder'in En Prestijli Ödülü Doğu Pres'in

Doğu Pres, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Şubesi ile BUSİAD ortaklığında düzenlenen '2016 Bursa Mükemmellik Büyük Ödülü'nün sahibi oldu.



Mükemmellik başarı ve mükemmellik teşvik ödüllerinin de verildiği törende Doğu Pres'in ödülünü Doğu Pres Genel Müdürü Uygar Eti aldı. Genel Müdür Eti, 28 yıl önce kurulan Doğu Pres'in otomotiv yan sanayii alanında metal hurdacılığı ile başlayan endüstriyel yolculuğunun küresel bir oyunculuğa kadar geldiğini söyledi. 1989-1993 yılları arasında daha çok Bursa'daki sanayi kuruluşlarına hizmet veren Doğu Pres'in, 1994 yılında BOSCH'a ayar pulları üreterek küresel bir tedarikçi konumuna geldiğini belirten Eti, Doğu Pres'in kalite ve tedarik performansını hızla yükselttiğini ve 1997 yılında ise BOSCH 'un montaj hattına ürün sevkiyatı yapmaya başladığını belirtti. Eti, "2017 yılı itibariyle Doğu Pres'in müşterileri arasında BOSCH, Delphi, Denso, Nexteer, Schaeffler, Maysan Mando bulunmaktadır. Doğu Pres 18 ülkedeki 30'dan fazla noktaya ürün göndermektedir" dedi.



Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) 10 bin metrekarelik tesislerinde üretim yapan Doğu Pres'in tercih edilen küresel tedarikçi konumuna ulaştığını ifade eden Genel Müdür Uygar Eti, "Aile şirketinden kurumsallaşmaya geçiş, teknolojik ve altyapı yatırımları Doğu Pres'i bugün rekabetçi bir sektör olan otomotiv alanında küresel oyunculuğa taşıdı. Aldığımız mükemmellik ödülü, Doğu Pres'in kısa süredeki başarısının bir özetidir. 2015 yılında Mükemmellik Başarı Ödülü alan firmamız, bir yıl sonra Kader'in Bursa'daki en prestijli ödülü olan Mükemmellik Büyük Ödülü'ne ulaştı. Aldığımız ödül, yönetim kurulumuzu ve çalışanlarımızı gururlandırmıştır. Bu ödül, başarı çıtasının daha yükseğe taşınmasında bizim için teşvik unsuru olacaktır" dedi. - BURSA