Kalçasına Silikon Diyenlere Kızan Cansu Taşkın, Tangalı Fotoğrafını Paylaştı

Güzellik yarışmasında üçüncü olmasıyla bilinen ve o günden bu güne fiziğini korumayı başaran Cansu Taşkın'ın son paylaşımı olay oldu. Tanga külotlu fotoğrafını paylaşan ünlü model, "Silikon diyenler için paylaşıyorum, doğuştan böyle fiziğim" dedi.

MUCİZE FİZİĞİ SIRRI SPORDA YATIYOR

Adı son zamanlarda Arda Turan ile anılan Cansu Taşkın, ünlüler camiasında bekarların gözde isimlerinden birisi. Doğal olarak fiziği de sürekli tartışılan konular arasında. İnce beline rağmen nasıl böyle bir kalçaya sahip olduğu sorusu defalarca soruluyor. Ünlü modelin ise sorulara cevabı her daim 'spor' oluyor.

"DOĞUŞTAN BÖYLEYİM"

Son paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Cansu Taşkın, fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Heryerde silikon dediniz bu fotoyu silikon diyenler için paylaşıyorum benim doğuştan böyle fiziğim tabiki sporla da koruyorum. Bu arada harika mesajlarınızı okuyorum özellikle kızlar fiziğimle alakalı bilgiler vereceğim."

İşte Cansu Taşkın'ın o paylaşımı: