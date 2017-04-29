Kalça Toparlama" Operasyonuyla Felçten Kurtuldu

METİN BOLAT - Aksaray'da trafik kazası sonrası dağılan kalçasından dolayı oturamayan ve belden aşağısını hissetmeyen hastaya, "kalça toparlama" operasyonu yapıldı.



İmdat İbrahim Pala (27), Aksaray-Adana karayolunda 5 Nisan'da geçirdiği trafik kazası sonrası Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanaması olan ve kalçası parçalandığı için oturamayan, belden aşağısını hissetmeyen Pala, hemen ameliyata alındı.



Yapay anüs oluşturulan Pala, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Konya Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanenin ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, 4 saatlik operasyonla hastanın dağılan kalçasını toparladı. Pala, kalçasını tam kullanmaya başlayınca bağırsağı yerine alınacak.



"Hala dünyanın birçok yerinde bu ameliyat yapılamıyor"



Prof. Dr. Arazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın getirildiğinde dizinden kalçasına doğru travması olduğunu söyledi.



Her iki kalçası çıkan, iç organları dağılan hastanın yeniden ayağa kalkması için kritik bir müdahale yapmaya karar verdiklerini aktaran Arazi, şunları kaydetti:



"Çok hassas bir karar verdik. Cerrah olarak bir taraftan kalçayı, diğer taraftan hastanın sağlığını düşünmemiz gerekiyordu. Kalçası tamamen puzzle gibi dağılmıştı. Burası kalça oynak dediğimiz yerdeydi. Parçaları toparladık. Bu bölgede bulunan sinir ve damarların çok yakın olması nedeniyle cerrahisi diğer yerlere göre zordu. Müdahale edilmemiş olsaydı, ömür boyu felç durumu olacaktı. Hasta şimdi olduğu gibi yapay bir anüs ile yaşamını sürdürecekti. Ameliyat yeni olmasına rağmen hastamız ayağa kalkıyor, birkaç adım atıyor. Türk ortopedistleri olarak çok iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Hala dünyanın birçok yerinde bu ameliyat yapılamıyor. Dünyanın sayılı ülkelerinde ve belirli merkezlerinde yapılıyor."



Arazi, toparlanan kırığın ardından çok kısa sürede ciddi iyileşme görüldüğünü dile getirdi.



Pala ise yeniden oturup, ayağa kalkmaya başladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.