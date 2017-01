Kalbini Çantasında Taşıyor

HATİCE ŞENSES - Yaklaşık iki yıldır kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Berk Yıldız, uygun organ henüz bulunamadığı için hayata yapay kalp destek cihazıyla tutunmaya çalışıyor.



Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyonla kalbine destek cihazı takılan Yıldız'a, 7 yaşında yapılan ileri tetkiklerinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.



Yaklaşık iki yıl boyunca yaşamını sürdürmesi için çeşitli tedaviler gören Berk'e uygulanan tüm yöntemler, belli bir sürenin ardından etkisini yitirmeye başladı.



O tarihten itibaren organ nakli sırasında kalp bekleyen hastalar arasında yer alan Yıldız'a uygun donör bulunana kadar hayatını sürdürmesi ve görevlerini yerine getiremeyen kalbinin tüm fonksiyonlarını yardımla gerçekleştirebilmesi için yapay kalp destek cihazı takıldı.



Oğullarının hastalığını öğrendiklerinde hayatları değişen Yıldız ailesi, Berk ve onun gibi çocukların yaşama sağlıklı şekilde tutunabilmeleri için organ bağışına yönelik duyarlılığın artmasını istiyor.



Şimdi, içinde kalbinin görevlerini yerine getirebilmesi için destek cihazının bulunduğu çantayı taşıyan Berk Yıldız, en kısa sürede nakil olup sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.



"Nakil olmadığı sürece yaşama şansı kalmıyor"



Berk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığıyla 7 yaşındayken tanıştığını belirterek, "Böbreklerin, dalağım şişmişti. Beni direkt olarak nakil listesine aldılar. Daha sonra 2-3 ay hastanede yattım, ardından da yapay kalp takıldı. Sol kalp kasım pompa görevini görmediği için şimdi destek cihazı takıldı. O kan pompalama görevini görüyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." diye konuştu.



Yıldız, "Organ bağışı candan cana en büyük sadakadır. Lütfen organlarınızı bağışlayın, bizi yaşatın." çağrısında bulundu.



Anne Arzu Yıldız da bir an önce Berk ve onun gibi çocukların organ nakli olması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu çocukların nakil olmadığı sürece diğer organları da bozuluyor ve artık yaşama şansı kalmıyor. Berk gayet sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldi. İki aylıkken sürekli enfeksiyon geçirmeye başladı ve bize sürekli bronşit astım denildi. Ancak Berk'te bir güç kaybı vardı. Diğer çocuklar gibi koşamıyordu ama biz hep bunu sürekli hasta olmasına bağlıyorduk. Berk'te 7 yaşında diğer çocuklar gibi okula başladığı zaman nefes alamama, yürümede güçlük, karın ağrıları başladı. Biz doktora götürdüğümüzde vücudu su topladı. Biz astım şeklinde bir şey düşünürken, direkt olarak kalp yetmezliği olduğunu ve nakil listesine girmesi gerektiğini söylediler. Berk'in hastalığı bu şekilde ortaya çıktı ve iki yıldır nakil listesinde bekliyoruz."



"Bu çocuklar yaşamak için bir mücadele veriyor"



Yıldız, uzun süre hayatlarını hastane ve ev arasında sürdürdüklerini dile getirerek, Berk'e konulan teşhis ile direkt olarak nakil listesiyle tanıştıklarını söyledi.



Hiçbir şey bilmeden bir sürecin içerisine girdiklerini anlatan Yıldız, Türkiye'de nakil için donör sayısının çok az olduğunu, bu nedenle de bu çocukların yaşama şanslarının düştüğünü ifade etti.



Organ bağışına yönelik toplumda bazı ön yargıların bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Belki bir insanı yaşatabileceğimizin farkında değiliz. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yapıyor ki biz iyilik yapmayı seven bir ülkeyiz. Bu çocuklar yaşamak için bir mücadele veriyor, direniyor. Tek sorun gönülden gönüle bir bağış. Maddi olarak beklentimiz yok. Bizim işimiz gönül işi. Gönülden bir donör arıyoruz. O taraf için de zor bir karar, bizim için de zor bir süreç ama bir çocuğun yaşayabilmesinin tek şansının bu olduğunun bilinmesini istiyorum." diye konuştu.



Yıldız, oğlunun yaşamını sürdürmesi için takılan yapay kalbin kalıcı bir çözüm olmadığını ve Berk'in bir an önce kalp nakli olmasının yaşaması için tek şart olduğunu sözlerine ekledi.