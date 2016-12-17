Kalbimdeki Deniz 9. Bölüm Fikriye Ettiğini Buluyor

Kalbimdeki Deniz 9. bölümde Fikriye ettiğini buluyor. Kalbimdeki Deniz 9. bölüm bu akşam Fox TV ekranlarında olacak. Kalbimdeki Deniz 9. bölümde neler olacak sorusunun cevabı haberimizde. Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi'nin oynadığı Kalbimdeki Deniz'de bu akşam Mirat ve Ece'nin, Deniz'i kumpasa düşürdüğünden şüphelendiği Fikriye, onların gözünde kendini aklamaya çalışsa da ettiğini bulur. Deniz yeni bir iş bulduğuna sevinirken, Ece ve ağır ithamlarda bulunduğu Fikriye arasında kolay kolay dinmeyecek bir düşmanlık başlar. Ece'nin birbirine ekleyerek büyüyen yalanlarını öğrenen Deniz ve kızının arası gerilir. Şebnem ve Alihan'ın arasında soğuk rüzgarlar eserken, Alihan sahte bir hesapla sosyal medya üzerinden kızıyla iletişim kurar ve Deniz'e yakalanır.

KALBİMDEKİ DENİZ 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kalbimdeki Deniz 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Deniz'in nezarette bir gece kalması Ece'nin hoyrat yapısında kırılmaya neden olur; annesiyle ve Mustafa'yla yakınlaşır. Ancak okula gittiği arabanın çizilmesiyle tetiklenen olaylar, onu çok üzen sonuçlara yol açar. Mirat'ın gözüne girmek ve hakkındaki yargıları kırmak isteyen Fikriye, taktik değiştirerek Deniz'e bir iyilikte bulunur. Hülya ise Şebnem'e hiç ummayacağı bir kazık atar. Geride bıraktığı ailesini özleyen ve suçluluk hisseden Alihan ise Deniz'le iletişim kurmayı dener. Ece'yle arasının açılmasına üzülen Hülya, Mirat ve Diyar hakkındaki gerçeği öğrenirken; Mirat'ı deli gibi kıskanan Fikriye, Deniz'i bir tuzağa düşürür.

KALBİMDEKİ DENİZ'İN HİKAYESİ

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat'ın yolları büyük bir sürprizle kesişir. "Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker."