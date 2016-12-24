Kalbimdeki Deniz 10. Bölüm Deniz Şok Oluyor

Kalbimdeki Deniz 10 .bölümüyle ekranlara geliyor. Kalbimdeki Deniz 10. bölümde Alihan'la sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışan Deniz, öğrendikleriyle şok olur. Ece ve Mustafa yakınlaşması, Mustafa'yı kızı dururken ona kaptırmamak istemeyen Fikriye'yi harekete geçirir. Hülya Mirat ve Deniz'in gözünü boyamak için bazı jestler yapar. Kendisi hakkında gerçeği öğrenen Hülya'nın sıkıştırmaları ve Deniz'le arasının düzelmesini hazmedemeyen Fikriye'nin laf sokmalarından bunalan Diyar'ı harika bir sürpriz beklemektedir. Şebnem ve Alihan büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve Şebnem'in bebeğini aldıracağı tehdidiyle Alihan geri adım atar. Yeni işinde büyük fedakarlıkla çalışan Deniz ise Alihan'la görüşmesinin yarattığı ve içine attığı stresle, bebeğini kaybeder.

KALBİMDEKİ DENİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalbimdeki Deniz 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Kalbimdeki Deniz 9. bölümde Mirat ve Ece'nin, Deniz'i kumpasa düşürdüğünden şüphelendiği Fikriye, onların gözünde kendini aklamaya çalışsa da ettiğini bulur. Deniz yeni bir iş bulduğuna sevinirken, Ece ve ağır ithamlarda bulunduğu Fikriye arasında kolay kolay dinmeyecek bir düşmanlık başlar. Ece'nin birbirine ekleyerek büyüyen yalanlarını öğrenen Deniz ve kızının arası gerilir. Şebnem ve Alihan'ın arasında soğuk rüzgarlar eserken, Alihan sahte bir hesapla sosyal medya üzerinden kızıyla iletişim kurar ve Deniz'e yakalanır.

KALBİMDEKİ DENİZ'İN HİKAYESİ

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat'ın yolları büyük bir sürprizle kesişir. "Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker."







