Şarkıcı ve söz yazarı Kalben, 21 Nisan'da Gaziantep Hayal Kahvesi sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.



17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 21 yaşında mezun oldu.



Çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra 2008'de okula döndü ve Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak başladığı İstanbul yolculuğunda senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.



Ankara'da ve İstanbul'da, özlemle ve nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. Küresel bir ev konserleri oluşumunun İstanbul ayağında verdiği 30 dakikalık konserden yayınlanan Sadece videosu ile müzik kariyerine resmen başlamış oldu. 2015 yılında yola Berkant Ali İncesaraç ile devam eden Kalben, 2016'nın Şubat'ında kendi adıyla ilk albümünü dinleyicilerle paylaştı. Saçlar, Sadece, Haydi Söyle ve Doya Doya gibi şarkılarıyla kısa süre içinde genç ve çok özel bir neslin sesi, soluğu oldu. Albüm, yılın en çok satan ve dinlenen albümlerinden biri olarak altın plak aldı. Tüm bu başarılar, Kalben ve KA Takımı'nı müzikle Türkiye'nin dört bir köşesine ve birbirinden güzel insanlara götürdü.



Çeşitli dergilerde yazmaya çizmeye ve müziğini Anadolu'nun en ücra köselerine bile ulaştırmak üzere konserlerine devam eden Kalben'in "Lulu'nun Maceraları" adında bir çocuk kitabı serisi de vardır.



Detaylar :



İl : Gaziantep



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Gaziantep



Mekan Adresi : Osmangazi mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall AVM Kapı No: B1-S-15A/B



Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Kalben



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır