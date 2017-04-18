Yeni nesil şarkıcı/söz yazarı ekolünün ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Kalben, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında 18 Nisan'da Zorlu PSM'de...



1986'da İskenderun'da doğan Kalben İncesaraç, 8 yaşından beri müzikle ilgilenirken gitarı, ilk defa eline aldığı 14 yaşından beri bırakmadı. Kalben, 2014'te besteleri, vurucu şarkı sözleri ve duru sesiyle müzikseverlere ulaşmaya başladı. 2016 başında kendi adını taşıyan ilk albümünü Zoom / DMC etiketiyle yayınlanan genç müzisyen, özellikle Sadece, Saçlar, Haydi Söyle ve O Ye Bebek gibi şarkılarla sevenlerinin sayısını ciddi ölçüde artırdı.



Müzik kariyerinin yanı sıra senaryo yazarlığı, editörlük ve çevirmenlik gibi işler de yapan Kalben, hikaye anlatıcılığı konusundaki yetkinliğini şarkı sözlerine yansıttı. Sahneyi özgür alanı olarak gördüğünü söyleyen Kalben, hayranlarıyla bir araya gelip pek çok duyguları bir arada yaşamayı ve hikayeleri yeniden şekillendirmekten de keyif aldığı belli olan canlı performanslarıyla da öne çıktı.



Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri, 18 Nisan'da Zorlu PSM'de dupduru sesi ve anlattığı hikayelerle yeni neslin gönlünde taht kurmuş yetenekli bir ismi, Kalben'i ağırlıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Kalben



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır