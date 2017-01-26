Şarkıcı ve söz yazarı Kalben, 26 Ocak'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



"Babylon, Nublu, Salon İKSV gibi çeşitli mekanlarda sahne alan Kalben'in ilham kaynakları arasında PJ Harvey, Sevinç Tevs, Nazan Öncel, David Bowie, Tom Waits ve daha nice güzel insan var. Folk, indie, arabesk, klasik müzik gibi çeşitli türlerden beslenen Kalben metin ve senaryo yazarlığı, gazetecilik gibi işlerin yanı sıra bir de Lulu'nun Maceraları çocuk kitabı serisinin ilki olan Lulu Güneşi Arıyor'un yazarı...



Sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek için istifa etmişliği olan; paraya değil huzura yoksullaşmaktan çekinen şarkıcı ve söz yazarı çıkışını Sofar Sounds İstanbul ile yakaladığından beri aralıksız müzik düşünerek ve şarkı yazarak yaşıyor."