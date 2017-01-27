Adana'da iki yıl önce suç örgütü operasyonu sırasında yatağının yanında sakladığı kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim ettiği görüntülerle gündeme gelen Haşim Acar, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Sıtkı Acar'ın silahla yaralanması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelinin daha önce bir operasyon sırasında yatağından kalaşnikof marka silah çıkan engelli Haşim Acar olduğunu belirledi.



Şüpheliye evine düzenlenen operasyonla gözaltına alan ekipler, evinin bahçesinde yapılan aramada otomatik tabanca, bir adet şarjör ve 30 adet fişek ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim etmişti



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl önce silahlı bir grubun, kentteki bazı bar, kulüp, gazino ve kafeleri haraca bağladığı, bazı işletmeleri de tehditle ele geçirdiği iddiaları üzerine operasyon başlatmıştı.



Operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, zanlılardan Haşim Acar'ın yatağının yanında sakladığı kalaşnikof marka silahını teslim etmesi polis kamerası tarafından kaydedilmişti.



Zanlı kalaşnikofu "Al sana emanet" diyerek polise teslim ettiği görüntüler, özellikle sosyal medyada ön plana çıkmıştı.



Haşim Acar, 22 Aralık 2016'da da aracına yol vermediğini öne sürdüğü halk otobüsü şoförüne tabancayla ateş etmiş, ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından otobüs şoförünün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.