Kalaşnikoflu Trafik Kavgası Cinayetinde 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da trafikte çıkan kavgada kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi, 4047 Sokak'ta 24 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan Recai B. (26) motosiklet ile bir süre gezdikten sonra evinin önüne gelerek motosikletini park etti. Bu sırada Sait A. motosiklet parkı yüzünden otomobili ile yoldan geçemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sait A.'nın aracında ve hemen arkasındaki kamyonette bulunan arkadaşları Yavuz Ö. (37), Behzat A. (37), Harun K. (27), Murat K. (36) ve Abdullah A. da (22) kavgaya karıştı. Bunu gören Recai B.'nin akrabası ve arkadaşları Halil O. (37), Mahmut O. (23), Zekeriya A. (26) ve Halil İbrahim O. (23) da kavgaya karıştı. Kavga esnasında Sait A.'nın arkadaşları iki tabanca ve kalaşnikof kullandı. Recai B.'nin yakınları da buna pompalı tüfekle karşılık verdi. Sokak ortasında yaklaşık 5 dakika süren çatışmada Halil O. ve Yavuz Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak iki ağır yaralı kurtarılamadı. Yaralanan Mahmut O. ile Behzat A. ise hastanedeki tedavilerinin altından gözaltına alındı.



Kalaşnikofu hurda satan tablacıya verip kaçırmak istediler



Çatışmanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çatışmanın ardından kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada olaya karışan Harun K. ile Murat K.'nin çatışmadan kaçarken olay yerinden geçen ve tablada hurda toplayan İsmail Y.'ye (25) kalaşnikofu vererek tablasıyla para karşılığında kaçırmasını istedi. İsmail Y. de bunu kabul edip kalaşnikofu Seyhan Nehri kıyısından kaçırmaya çalıştı. Bu durumu öğrenen polis hemen harekete geçerek hem iki zanlıyı hem de kalaşnikofu götüren İsmail Y.'yi yakaladı.



Sokak ortasında yaklaşık 50 boş kovan bulundu



Polis hemen olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemede sokak ortasında pompalı tüfek, iki tabanca ve kalaşnikoftan çıktığı belirlenen yaklaşık 50 boş kovan bulundu. Olaydan sonra iki tabanca ve bir de pompalı tüfek ele geçiren polis, yaptığı çalışmada olaya karıştığı ileri sürülen 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, kavgayı başlatan Sait A.'yı ise bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. Park ettiği motosiklet yüzünden kavganın çıkmasına neden olan Recai B. "Biz bir şey yapmadık onlar yaptı" diye tepki gösterdi.



Zanlılardan Mahmut O. ve Zekeriya A. savcılıktan serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - ADANA