Kalaşnikoflu Cinayete 50 Yıl Hapis

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kalaşnikofla 2 kişiyi öldüren zanlıyı mahkeme heyeti 50 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Olay, 27 Eylül 2014 tarihinde Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Bingöl yolu üzerinde meydana gelmişti. Malatya'da ikamet eden ve inşaatlarda sıvacılık yapan Ali (33) ve Yunus Çetintaş (28) kardeşler, 6 bin lira alacaklarını tahsil etmek için geldikleri Kovancılar'da araç içinde uzun namlulu silahla yapılan saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ağabey ve kardeşi öldüren Ahmet A.'yı (38) ve silahı sakladığı ileri sürülen V.A.'yı (39) yakalamış, olayda kullanılan Kalaşnikof da gömülü olarak bulunmuştu.



Cinayet davasının karar duruşması bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet A. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti dava ile ilgili karar vereceğini belirterek, sanıktan son sözlerini sordu. Sanık Ahmet A., "Ben sizin kararınıza güveniyorum, pişmanım Allah kimseyi cezaevine düşürmesin" dedi.



Daha sonra mahkeme heyeti sanık hakkında kasten adam öldürme suçundan iki kez 25'er yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.



Zanlı ilk duruşmada cinayeti anlatmıştı



İlk duruşmada sanık Ahmet A., "Kapıyı açtım komşumuzun çocuğu eve 5-6 kişinin girmeye çalıştığını söyledi. Pencereden baktım 2 aracı gördüm, ayrılıyordu. Borcum olan kişiler vardı onların olduğunu tahmin ettim. Daha öncede beni tehdit etmişlerdi. Bende oğlum ve komşumuzun çocuğu ile yola çıktım petrolde 2 araç bekliyordu. Tekrar döndüm, oğlumu ve komşumuzun çocuğunu eve bırakıp silahımı aldım. Bu gece bir şey olmasın diye de hep dua ettim. 3-4 bin lira borcum vardı, ödeyemedim onlarla en son telefonda da küfürleşmiştik. Petrole gittim bekledim, araçlardan birisi gitti. Diğeri beklemeye devam etti. Ben de korkutmak için silahımla araçlarının yanına yaklaşarak cama tıklattım. O sırada birinin elinde bir şey gördüm, heyecanla ve korkuyla ateş ettim. Öldürmek istemedim" diye anlatmıştı. - ELAZIĞ