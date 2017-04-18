Kalaşnikof ve Tabancalı Saldırıya 6 Gözaltı

ADANA'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ağır yaralandığı Kalaşnikof ve tabancalı saldırı ile ilgili Altınyüzük ailesinden 6 kişi gözaltına alındı. İki aile arasında husumet olduğu belirtildi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte dün saat 17.45 sıralarında 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Karataş Yolu Taşçı Köyü Kavşağı'na geldiği sırada dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce Kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Müslüm Üzer öldü, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise, ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesi ile ilgili olabileceğini değerlendiren polis, soruşturmayı derinleştirdi. Altınyüzük ailesinden 5 kişi ile yanlarında çalışan 17 yaşındaki bir Suriyeli, saldırıya karışmış olabileceği şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüphelinin, olayla alakalarının olmadığı yönünde ifade verdikleri belirtildi. Polis, soruşturmaya devam ediyor.



- Adana