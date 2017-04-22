Kalaşnikof ve Tabancalı Cinayetin 13 Zanlısı Mahkemeye Çıkartıldı

Kalaşnikof ve Tabancalı Cinayetin 13 Zanlısı Mahkemeye Çıkartıldı

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Cinayet, Kalaşnikof, Tabanca, Silah