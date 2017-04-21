Kalacak Yer Bulamayan 8 Kişilik Aile Kamyonet Kasasında Yatıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 51 yaşındaki Mehmet Buluca'nın yakınları uygun yer bulamayınca, hastane bahçesine park ettikleri kamyonetin kasasında kalıyor.

UYGUN YER BULAMAYINCA KAMYONET KASASINDA KALMAYA BAŞLADILAR

Finike'de tarım ve nakliye işi yapan Mehmet Buluca, geçen ay rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Akciğer kanseri teşhisi konulan Mehmet Buluca, geçen pazartesi günü AÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorlar, yakınlarına, sağlık durumunun kötüye gittiğini, her şeye hazırlıklı olmalarını söyledi. Bunun üzerine Mehmet Buluca'nın yakınları, hastaneye yakın kalabilecekleri bir yer aradı. Ancak uygun yer bulamayan 8 kişilik aile, Finike'de hem günlük işlerinde hem de nakliyecilikte kullandıkları kamyonetin kasasında yatmaya başladı. Mehmet Buluca'nın 5 çocuğunun yanı sıra kardeşi 49 yaşındaki İsmail Buluca, yeğenleri 32 yaşındaki Ali Vurmaz ile 25 yaşındaki Mehmet Buluca 3 gündür hastane otoparkındaki kamyonetin kasasında yatıp kalkıyor.

''İMDADIMIZA EKMEK TEKNEMİZ YETİŞTİ''

Kamyonetin üstünü battaniyeyle kapattıklarını, zeminine de yorgan serdiklerini anlatan İsmail Buluca, ağabeyinin iyileşmesi için dua ettiklerini söyledi. İsmail Buluca, hastaneye yakın kalacak yer bulamadıklarını belirterek, "İmdadımıza ekmek teknemiz olan kamyonet yetişti. Havalar biraz ısındı yastık, yorgan idare ediyoruz. Hastamız yeter ki iyileşsin, üşümemiz önemli değil." dedi.

''SOĞUK AMA ÇARESİZİZ''

Buluca'nın yeğeni Ali Vurmaz da kamyoneti ev gibi kullanmaya başladıklarını söyledi. Dayısının iyileşmesini ümit ettiklerini söyleyen Ali Vurmaz, "Durumunun kritik olduğunu söylediler. Bekliyoruz. Kalacak yer bulamayınca iş için kullandığımız arabamızı ev gibi kullanmaya başladık. Soğuk ama çaresiziz." dedi.

Mehmet Buluca'nın yakınları, doktorlardan iyi bir haber alıncaya kadar bekleyeceklerini söyledi.

