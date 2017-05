Kalabak'ta Geleneksel Keşkek Hayrı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Mahallesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Keşkek Hayrı'nın 7.'si, bu yıl da şenlik havasında gerçekleştirildi.



Kalabak Muhtarlığı öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından organize edilen 7.Geleneksel Keşkek Hayrı'na; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başkan yardımcıları Mehmedali Özkurt ve Gökhan Karataş, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



2 bin kişilik keşkek



Keşkek hayrı için mahalle sakinleri genciyle yaşlısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma başlattı. Yakılan odunların üzerine koyulan kazanların içinde yapılan keşkek, dakikalarca karıştırıldı. Hazırlanan 2 bin kişilik keşkeğin yanı sıra göveç, pilav, ayran ve yöresel saraş tatlısının da ikram edildiği hayırda vatandaşlar dağıtım esnasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan yörük çadırında bir araya gelen vatandaşlar bir yandan kendilerine ikram edilen yemekleri tadarken diğer yandan da birbirleriyle bol bol sohbet etme fırsatı buldu.



Başkan Acar keşkek kardı



Etkinlik alanına gelen Başkan Serkan Acar, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşarak sohbet eden Başkan Serkan Acar, daha sona yapımına büyük emek harcanan keşkek kazanının başına geçti. Kepçeyi eline alan Başkan Serkan Acar, mahallelilerle birlikte keşkek kardı.



Engelsiz Mehteran Takımı marş çaldı



Hayır etkinliğinde sahne alan, zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan Engelsiz Mehteran Takımı katılımcılara mini bir konser verdi. Engelsiz Mehteran Takımı tarafından seslendirilen marşlar izleyenlerden büyük alkış aldı.



Muhtar Mehmet Kartal'dan teşekkür



Keşkeğin Yörüklere özgü bir yemek olduğunu belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, "Köyümüz Yörük köyüdür. 150 haneden oluşan mahallemizde yaklaşık 500 kişi ikamet etmektedir. 2011 yılında taşımalı eğitim gören çocuklarımız geçirdikleri trafik kazasında yaralandılar. Kazada hiçbir can kaybı olmadığı için köy halkı olarak her yıl keşkek hayrı düzenlemeye karar verdik. Bunun yanı sıra bölge halkının bir araya gelerek kaynaşmasını, birlik beraberlik içerisinde bir gün geçirmesini amaçladık. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan başta Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a ve tüm Aliağa halkına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR