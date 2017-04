Kakava 'Efsanesi ve Eğlencesi'Yle Çekim Alanını Artırıyor - Edirne

SALİH BARAN - "Romanların Hıdrellezi" olarak bilinen Kakava, hem efsanesi hem de eğlencesiyle kültür turizminin bahardaki en ilgi çeken tur paketleri arasında yıldızını her geçen yıl parlatıyor.



Cengiz Han'ın, komutanlarını öldürtüp bir nehre atması sonucu Romanların yurtlarından Rusya, Suriye, Anadolu ve Balkanlar'a dağıldığı, efsane komutanlarının nehirden Kakava günü çıkacağı inancını içinde barındıran efsane ve "dünyanın en neşeli insanları" olarak bilinen Romanların eğlencesiyle son yılların en popüler tur paketleri arasında 5-6 Mayıs'ta kutlanan Kakava geliyor.



Tarihi Sarayiçi'nde dev Kakava ateşinin yanışını, cümbüşü, birbirinden renkli kıyafetlerle dans eden insanları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki ritüeli görmek isteyen yüzlerce yerli yabancı turist, günler öncesinden rezervasyonlarını tamamladı.



Turistlerin yanı sıra onlarca fotoğrafçı da Kakava ateşinde dans eden kızları, efsane kurtarıcıyı nehirde bekleyenleri, dileklerini Tunca'ya bırakanları fotoğraflamak için Edirne'ye akın etmek için gün sayıyor.



Otellerin aylar öncesi rezervasyonlar kapandı



Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür turizminin vazgeçilmezleri arasına giren Kakava'nın, her geçen yıl daha fazla turisti Edirne'ye çektiğini söyledi.



Bu yılki kutlamalara katılan turist sayısıyla rekor kırmayı hedeflediklerini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:



"Kakava, Hıdrellez'in Roman yansımasıdır. Roman vatandaşlarımız kendi ritüelleriyle her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlamalarını gerçekleştirir ve bu kutlamalara bir bayram havasında hazırlanır. Kendi ritüellerini, doğal ve özgürce gerçekleştirmeleri Edirne'ye turist çekiyor. Bu çekim alanı bu yıl biraz daha fazla turist getirecek kente. Aylar öncesi hem Edirne merkezi hem ilçelerde oteller doldu. 200 tur otobüsü Kakava paketi için Edirne'ye turist taşıyacak. Günübirlik civar iller ve Balkanlar'dan gelen turistler olacak. O gün Edirne'ye gelen turist hem Edirne'nin fethi hem Kent Belleği Müzesi açılışı hem de Kakava kutlamalarına tanıklık edecek. Ben bu yıl Kakava'nın Edirne'ye 50 bine yakın turist çekmesini bekliyorum. Rengarenk güler yüzlü insanların kenti Edirne'deki kutlamaları görmek isteyen binlerce insan akın akın kadim başkente gelecek."



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Kakava'nın yüzyıllardır bölge insanının yaşattığı önemli ve renkli bir gelenek olduğunu söyledi.



Kakava'nın kendi kendine tanıtımını doğallıyla yapan bir şenlik olduğunu aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:



"Çok fazla tanıtım yapılmamasına rağmen sadece renkliliği, turistlerin paylaştığı fotoğraf ve geri bildirimlerinden ciddi şekilde büyüyen Kakava ve Hıdırellez etkinlikleri, bu yılda turizmciler tarafından büyük ilgi görüyor ve takip ediliyor. Coşkusu, Romanların güne özgü ritüelleri ve renkli giysileri, eğlenceli dansları ile turistlere neşe ve coşku veren bu etkinlikler, Edirne turizminde son yıllarda gerçekten çok büyük değer katmaya devam ediyor.



Bu yıl hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 5-6 Mayıs'ta Edirne on bine yakın konaklamalı turisti ağırlamayı bekliyor. Şehirdeki beş bine yakın yatağa sahip konaklama tesisleri aylar hatta 1 yıl önceden yataklarını ve odalarını doldurmuş durumda. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara acenteleri bu etkinliklere ciddi önem veriyor ve bu etkinlikle ilgili konaklamalı tur programlarını Edirne ve çevresini Trakya'yı kapsayacak şekilde planlamışlar. Bu anlamda Kakava ve Hıdırellez'in bereketi tüm Trakya turizmine kazanç sağlıyor. Edirne konaklama tesislerinin dolmasından dolayı bizlere ulaşan seyahat acentesi ve turist gruplarını çevre il ve ilçelere yönlendiriyoruz."



Efsanesiyle kendine çeken Kakava



Efsanelerini de içinde barındıran Kakava, bu özelliğiyle güneş doğmadan turisti uykusunun en güzel yerinde uyandırıyor.



Şafak vakti Tunca Nehri'nden Roman kurtarıcının çıkacağı efsanesiyle renklenen kutlamaları izlemek için yüzlerce kişi, tarihi köprülerin başında Roman danslarını izleyip, kalplerinden geçen ve gerçekleşmesini istedikleri dilekleri Tunca suyuyla buluşturuyor.



Efsaneye göre, Cengiz Han'ın, komutanlarını öldürtüp bir nehre atması sonucu Romanların yurtlarından Rusya, Suriye, Anadolu ve Balkanlara dağıldığına, efsane komutanlarının nehirden Kakava günü çıkacağına inanılıyor.