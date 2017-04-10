Kahvehaneyi basan U.G.'nin CHP üyesi olduğu belirtildi



İSTANBUL - Okmeydanı'nda terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaparak referandum için vatandaşları silahla tehdit eden U.G.'nin CHP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtildi. U.G.'nin sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile olan bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul Okmeydanı'nda 'Evet' çalışmalarının yapıldığı bir kahvehaneyi silahla başara terör örgütü DHKP-C propagandası yapan ve vatandaşları 16 Nissan'da yapılacak referandum için tehdit eden şüpheliler bu sabaha karşı polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Elinde silahla görünen ve vatandaşları tehdit eden zanlılardan U.G'nin CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi olduğu belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, daha önce farklı bir soruşturmada gözaltına alınan U.G. için twitter hesabından 'CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyemiz U.G. gözaltına alınmıştır. Derhal bu haksız gözaltıya son verilmelidir" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Vatandaşları tehdit ederek örgüt propagandası yapan Zanlı U.G.'nin daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çekildiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

U.G. ve diğer iki şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

(YM-