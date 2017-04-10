Kahvehaneyi Basan Teröristler Yakalandı

Okmeydanı'nda bir kahvehanede 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için vatandaşları tehdit eden ve terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı ve kar maskeli kişilerin Okmeydanı'nda bir kahvehaneye gelerek vatandaşları tehdit ettiği ve DHKP-C propagandası yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kahvehanede bulunan vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek harekete geçti. Şüphelilerin saklandığı adresi belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda olaya karıştığı tespit edilen U.G, E.Y. ve S.A isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



(Tugay Saday /İHA)