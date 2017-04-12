Kahvehanesi "Fotoğraf Galerisi" Oldu

MURAT ÇOBAN - Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün kıyısındaki Doğanbaba köyünde yaşayan fotoğraf tutkunu Armağan Öztürk, kahvehanesini adeta "Fotoğraf galerisi"ne dönüştürdü.



Doğanbaba köyünde bir ortağıyla kahvehane işleten 40 yaşındaki Öztürk, 7 yıl önce arkadaşının hediye ettiği amatör makineyle fotoğraf çekmeye başladı. Boş zamanlarını, adeta "Doğal fotoğraf stüdyosu" olan, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Salda Gölü kıyısında geçiren Öztürk, 7 yılda Türkiye'nin en derin tatlı su kaynağı Salda'nın yaklaşık 7 bin fotoğrafını çekti.



İhtiyaç duyduğu profesyonel fotoğraf makinesi ve diz üstü bilgisayarı maddi imkansızlıklar yüzünden alamayan Öztürk, çektiği fotoğrafları çerçeveletip, kahvehanesinin duvarlarına asıyor. Öztürk ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla, Salda Gölü'nün gönüllü tanıtımını yapıyor.



Gölün güzelliklerini fotoğraflarına yansıtıyor



AA muhabirine fotoğraf tutkusunu anlatan Öztürk, boş zamanlarını Salda Gölü'nün kıyısında geçirdiğini, gölün güzelliklerini fotoğraflarına yansıtmaya çalıştığını söyledi.



Herkesin Türkiye'nin en temiz gölü Salda'yı görmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, gölün fotoğraflarını çekmenin kendisine huzur verdiğini dile getirdi. Çektiği fotoğraflara bakınca da ayrı bir mutluluk duyduğunu belirten Öztürk, "Kahvede sergilediğim fotoğrafları, gelen misafirlerin görmesi ayrı bir mutluluk veriyor. Böylelikle köyümüzün tanıtımını da yapmış oluyorum. Olumlu yanıtlar alıyorum." dedi.



Öztürk, bugüne kadar hiç sergi açmadığını ancak fotoğraflarını sosyal medyada, "Foto Doğanbaba" adlı hesabı üzerinden de paylaştığını kaydetti.



"Köy tüm güzelliğini Salda'dan alıyor"



Doğanbaba Köyü Muhtarı Ekrem Ay da köyün tüm güzelliğini Salda Gölü'nden aldığını söyledi.



Armağan Öztürk'ün göl fotoğraflarını paylaşmak için sosyal medyayı kullandığını, hatta kahvehanesinde bile göl fotoğraflarının yer aldığını kaydeden Ay, "Bölgede yetişen çiçekler olsun Salda Gölü'nün fotoğrafları olsun, mükemmel bir şekilde donatmış. Bu hususta Armağan kardeşimize teşekkür ediyorum." dedi.



Öztürk'ün kahvehanedeki müşterilerinden Mehmet Balkış da "Armağan'ı kahvede görmediğimiz zaman ya dağda ya Salda Gölü'ndedir" diye konuştu.



Armağan Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk, eşinin Salda Gölü aşığı olduğunu dile getirdi.



Öztürk'ün, Salda Gölü'nü fotoğraflamadan duramadığını aktaran Özlem Öztürk, "Eğer çalışmıyorsa fotoğraf makinesini alır, Salda Gölü manzaralarını çekmeye gider." ifadesini kullandı.