Kahvehaneden süzülen tarih kokusu

İçerisindeki asırlık eşyalar ile müzeyi andırıyor



SİVAS - Sivas'ta bir kahvehane içerisindeki asırlık eşyalar ile müzeyi andırıyor.

Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi'nde Turgut Becerik tarafından işletilen kahvehane, bilindik kahvehane imajını alt üst etti. Kahvehane içerisindeki yüzlerde antika olarak kabul edilebilecek eşya ile adeta müzeyi andırıyor. Becerik, 1996 yılında bir hurdacıdan aldığı eski demlik ile başladığı tarihi eşya toplayıcılığı ile bugün sayısını bilmediği kadar çok tarihi eşyaya sahip oldu. Eşyalar arasında; asırlık silahlardan, semaverlere ve Sivas'ta geçmişte günlük yaşantıda kullanılan araç-gereçler yer alıyor. Becerik, 11 yıl boyunca biriktirdiği tarihi malzemeleri ise işlettiği kahvehanede sergiliyor.

Tam 11 yıldır antika biriktiriyor.

İşlettiği kahvehanesinin her yanını antika eşyalar ile süsleyen Sivaslı esnaf, bu şekilde müşterilerine muhabbet ve sohbet edebilecekleri hoş bir ortam oluşturmayı amaçladığını belirtip, "Umuma açık bu mekanda herkesin hoşnut olabileceği, muhabbet sohbet edebileceği bir ortam oluşturmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tarihi eşyaları biriktirmeye 1996 yılında başladım. İlk parça hurdacıdan aldığım bir demlik oldu. O demliği halen saklıyorum. Bu işi sevince toplamaya devam etim. Köyleri gezdim, halk pazarlarına baktım ve bu ortamı oluşturdum. Bundan sonra da yaradan ömür verdiği sürece devam etmeye çalışacağız. Bir şeyi sevdiğinde arkası geliyor. Hedefine ulaşıyorsun."dedi.

İç Anadolu'da tek.

Turgut Becerik, kahvehanesinin bir benzerinin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmadığını iddia edip, "Kahve statüsünde İç Anadolu Bölgesi'nde bu dizaynda başka bir mekan olmadığını düşünüyorum. Bu konuda iddialıyım. Elbette burası bir müze değil. Bir ticarethane. Buraya geliyorlar. Çaylarını içiyorlar. Ben paralarını alıyorum. Onlarda bu nostaljik ortamı görünce mutlu oluyorlar. Atalarının kullanmış olduğu malzemeleri görmek onları mutlu ediyor. Zaten eski düzene göre kahvehaneler insanların dostluklarının pekiştiği yerlerdi. Şimdi kahvehanelerin olumsuz bir imajı var. Ama burayı gelip gördüklerinde farklı bir ortamla karşılaşıyorlar. Mesela bizim müşterilerimiz arasında üniversite hocaları ve bayan müşterilerimiz de var. Amacım insanların mekanımızda huzur bulmasıydı. Bunu da başardığımıza inanıyorum." Şeklinde konuştu.

(GF-