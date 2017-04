Kahvehanede Yapılan O Konuşmaya Tahliye

Ümit TÜRK İstanbul / DHA



Ortaköy Reina'daki terör saldırısının ardından Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları konuşma nedeniyle Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar ilk duruşmada tahliye edildi.



İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanıkları 24 avukat temsil etti. CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, DİSK, Halkevleri ve bazı STK temsilcileri de destek olmak için duruşmayı izledi.



"SALDIRGAN HENÜZ YAKALANMAMIŞTI... FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞTIK..."



İlk olarak savunma yapan Ayşegül Başar, "Ben Hakevleri üyesiyim. Reina saldırısını gerçekleştiren IŞİD adlı terör örgütü yeni yılı kutlayanları düşmanca hedef göstermiş ve saldırıyı gerçekleştirmişti. Saldırgan da henüz yakalanmamıştı. Tehditin halen devam ettiğini düşünerek bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Ben, Ergin ve Hikmetcan söz konusu cafeye gittik. Ergin o an içinden geldiği gibi konuştu. Sanıklardan Hamit Dışkaya tesadüfen kahvehanede bulunuyordu. Zaten konuşmanın içeriğine bakılırsa herhangi bir şiddet çağrısı yoktur. Bu nedenle üzerime atılı suçu kabul eymiyorum" diye konuştu.



"GÖRÜNTÜYE GİRDİĞİM İÇİN TUTUKLANDIM"



Diğer tutuklu sanık Hamit Dışkaya da, 51 yıldır aynı kahvehaneye gittiğini belirterek, "Olay günü 3 tane genç geldi ve söz konusu konuşmayı yaptı. O konuşmadan hiç bir şekilde rahatsız olmadım. O konuşma yapılırken görüntüye ben de girdiğim için tutuklandım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ



Ara kararını veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, TCK'da ön görülen cezanın alt ve üst sınırı, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme firari sanıklar Ergin Çavik ile Hikmetcan Çeliker hakkında çıkarılan zorla getirilme kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI



Duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan aralarında CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda STK temsilcileri basın açıklaması yaptı. Tutuklamaya tepki gösterilerek Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya'nın serbest bırakılmalarını talep ettiler.



İDDİANAMEDEN...



Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın 1 Ocak 2017'de V.K isimli şahsın twitter hesabından bildirim üzerine başlatıldığı belirtildi. Söz konusu videoda konuşmayı yapan şüphelinin Ergin Cavik olduğu, yanında bulunan Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığı, diğer ikisinin ise halen firari olarak arandıkları kaydedildi.



"HER NE KADAR IŞİD'E YÖNELİK BEYANLAR OLSADA..."



İddianamede söz konusu konuşma içeriğinde, "Her ne kadar terör örgütü IŞİD'e yönelik beyanlarda bulunulduğu belirtilmişse de, konuşmanın sonlarında, "gericilerden, faşistlerden, başkanlık sevdalılarından hesap sormaya çağırıyoruz" denmek suretiyle sosyal demokrat yapıya sahip olan insanları, muhafazakar ve milletyçi görüşe sahip insanlara karşı kışkırttığı, sosyal paylaşım sitelerinde, farklı halk kitleleri arasında gerilime ve ciddi tartışmalara sebebiyet verdiği, bu nedenlerle suçun yasal unsrularının oluştuğu" belirtildi.



3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR



İddianamede, şüpheliler hekkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kada hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.