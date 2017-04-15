Kahvehane'de Elleri Silahlı, Yüzleri Maskeli Siyasi Propaganda Yapanlardan 2'si Tutuklandı

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Kahvehane'de elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı Mektep Sokak'ta bulunan bir kahvehane 9 Nisan Pazar günü siyasi propaganda yapan 3 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan U.G., E.Y. ve S.A. dün adliyeye sevk edildi.



3 şüpheliden U.G. ve E.Y. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.