Kahvehane Basan DHKP-C'li Umut Güney CHP Üyesi Çıktı

İstanbul Okmeydanı'nda 'Evet' çalışmalarının yapıldığı bir kahvehaneyi basan DHKP-C'li teröristlerden birinin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre dün yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla kahvehaneyi basan teröristler, "Bırakın okey masalarını. Bizler cephe milisleriyiz. Bu mahalle de AKP'nin çalışmalarına, propagandalarına geçit vermeyiz. Herkes bunu böyle bilsin" demişti.

BU SABAH GÖZALTINA ALINDILAR

Kahvehaneyi basan teröristler, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle mücadele ekiplerinin DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonunda yakalanan zanlılardan Umut Güney, daha önceki bir eylemde giydiği pantolondan yakalanmıştı.

CHP'Lİ YARKADAR SAHİP ÇIKMIŞTI

DHKP-C'li Umut Güney, geçtiğimiz Kasım ayında da gözaltına alınmış, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş eli silahlı teröristin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'da "CHP Bahçelievler Gençlik Kolları üyemiz Umut Güney, Cumhuriyet'in önünden gözaltına alınmıştır. Derhal bu haksız gözaltıya son verilmelidi" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

DHKP-C'li Umut Güney çekilen bir fotoğrafta CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana yer aldığı görülüyor.