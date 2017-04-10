Kahvehane Basan Dhkp-C'li Teröristin "Chp Üyesi" Olduğu İddia Edildi

Okmeydanı'nda kahvehane basıp silahla 'hayır' propagandası yapan DHKP-C'li teröristin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları üyesi olduğu ileri sürüldü. Şüphelinin sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı da paylaştığı ortaya çıktı.



İstanbul Okmeydanı'nda terör örgütü DHKP-C militanlarının silahla bastıkları kahvehanede 'hayır' propagandası yapmasıyla ilgili, bu sabah 3 kişi gözaltına alınmıştı. Elinde silahla görünen ve vatandaşları tehdit eden teröristlerden birinin U.G. olduğu, şahsın CHP Bahçelievler Gençlik Kolları üyesi olduğu iddia edildi. U.G.'nin daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. U.G. ve diğer 2 şüphelinin emniyetteki sorguları ise sürüyor.



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, daha önce farklı bir soruşturmada gözaltına alınan U.G. için Twitter hesabından "CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyemiz U.G. gözaltına alınmıştır. Derhal bu haksız gözaltıya son verilmelidir" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. - İSTANBUL