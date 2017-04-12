Kahvede Silahlı Alacak Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.



Olay, bugün saat 13.40 sıralarında, Davutlar Meydanı'ndaki bir kahvehanede meydana geldi. F.B. ile amcasının oğlu Y.B., iddiaya göre alacak yüzünden Faruk Öner ile tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı silahlı kavgada göğsünden yaralanan Öner, kanlar içinde kaldı. Kahvehanede bulunan, olayla ilgisi olmayan Emrah Kaya da seken kurşunla yaralandı. Olayda F.B. de vuruldu. F.B. amcasının oğlu Y.B.'nin de yardımıyla bir otomobille Söke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öner ve Kaya da ambulansla aynı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Ancak Öner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk Öner'in yıllar önce Davutlar'dan ayrılarak Ankara'ya yerleştiği, bu sabah yeni döndüğü öğrenildi. Husumetin, yıllar öncesinden bu yana süren alacak davasından kaynaklandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



- Aydın