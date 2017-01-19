Kahvecilerden Katı Atık Tepkisi

Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Alparslan Küçük, Zonguldak Belediyesi'nin yeni düzenlediği katı atık bedellerini hiçbir esnafın ödeyemeyeceğini belirtti.



Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Alparslan Küçük, Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan 2017 yılı Katı Atık Bedellerini hiçbir kahveci ve lokantacı esnafının ödeyemeyeceğini belirtti.



Zonguldak Belediyesi'nin en çok geliri kahveci ve lokantacı esnafından elde ettiğini ve kendilerinden önce Zonguldak Belediyesi'nin bu esnafı düşünmesi gerektiğini de vurgulayan Küçük, "Zonguldak Belediye Meclisi'nin almış olduğu katı atık bedelleriyle ilgili olarak bu konuda en çok mağdur olan bizim meslek odamızdır. Metrekaresi 6 TL gibi bir rakama tahavvül eden bu bedellerin kahveci esnafı olarak ödeyecek gücümüz yoktur. Benim 19 mahalledeki benim odama kayıtlı kahveci, lokantacı, oyun ve bilardo salonculardan bir tanesi biz bu bedeli öderim desin ben yarın istifa ederim. Bunu hiçbir arkadaşım ödeyemez. Özellikle bizler meslek kuruluşları olarak ahilik geleneğinden geldiğimiz için, bizler her zaman yasalara, kanunlara, devlete olan bağlılığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizler devletin tabi ki kanunlarına her zaman saygılıyız, biz meslek odası olarak bugüne kadar yasalara hep riayet ettik. Kanun önünde yapacağımız neyse onu yaptık. Fakat geldiğimiz bu noktada ben Zonguldaklı kahveci esnafımızı ikna etmekte, yasayı anlatmakta zorlanıyorum. Metrekaresi 6 TL olan katı atık bedelini hiçbir arkadaşım ödeyemez. Burada insaflı olalım. Belediye meclisinde bu kararlar alınırken esnaf ve sanatkarın da düşünülmesi gerekmektedir. En azından mahallelere ayrı, merkeze ayrı bir tarife yapılsa biz ona da razıyız. Fakat merkezdeki bir kahveyle Rat Mahallesi'nde ki bir kahveyi aynı tutamayız. Burada en azından mahallelerdeki kahvelere ayrı bir tarife olması gerekir. Bu bizi en azından rahatlatırdı. Maalesef 2016'da olduğu gibi 2017'de de aynısı yapılmıştır. 19 mahallelerdeki kahvelere biz şimdi nasıl gideceğiz? Bu arkadaşlarımı ben zor tutuyorum, zor ikna ediyorum. Biz eylemle değil diyalogla bu işi çözmek istiyoruz. Hepimiz Zonguldak'ta yaşıyoruz, Zonguldak Belediyesi'nin en çok gelir elde ettiği esnaf arasında başta lokantacılar geliyor. Bunlardan ruhsat veriliyor, çöp vergisi alınıyor, katı atık bedeli alınıyor, ruhsat harçları alınıyor, su parası alınıyor. Yani belediye gelirleri içerisinde bizler önemli bir paya sahibiz. Bunu bizden önce belediyenin düşünmesi lazım. 'Bizler bu esnafı bu kadar zorlarsak bunlar nasıl çalışacaklar' demesi lazım. Burada açık ve net söylüyorum, biz bu bedellerin hakkaniyetli ve makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK