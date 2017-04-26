Kahveci, Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğini Ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Fiili hizmetle yapılan çalışma mutlaka bizim taleplerimizi karşılayacak bir şey olmalı. Yani verilecek 5 yıla 1 yıl fiili hizmetin sağından ve solundan çekiştirilerek kuşa çevrilirse bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.



Kahveci, Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Eskişehir'de kutlayacaklarını belirterek, "Bütün çalışan arkadaşlarımızı, emekçileri alın teriyle nafakasını kazanan herkesi oraya davet ediyoruz. Gelin güzellik, birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı dile getirelim." diye konuştu.



Sağlık çalışanlarının zor şartlarda hizmet verdiğini anlatan Kahveci, şöyle konuştu:



"Türkiye'de yaklaşık 500 bin sağlık çalışanı var. Bir fedakarlık örneği gösteriyorlar. Ülkenin en ücra noktasından en ücra köyüne hizmet götürmeye çalışıyorlar. Kapasitelerinin üzerinde hizmet veriyorlar. Tabii ki bu hizmetlerin karşılığında emeklerinin karşılığını aldığını hiçbir sağlık yöneticisi ifade edemez. Biz aldıkları kanaatinde değiliz. Biz arzu ediyoruz ki hekiminden hemşiresine, hizmetlisinden memuruna kadar arkadaşlarımız daha iyi ortamlarda hizmetleri yürütsünler. Hak ettikleri alın terinin, vermiş oldukları emeklerinin karşılığını alsınlar. Bu çerçevede de bakanlıktan çözülmesi gereken taleplerimiz var. Bu temel ücretlerinin mutlaka iyileştirilmesi gerekir. Sayın bakan zaman zaman açıklama yapıyor ama bugüne kadar çok da fazla bir mesafe katetmiş değiliz."



"Artık ayrılığa fırsat vermeyelim"



Kahveci, döner sermayeden gelen ücretlerin yeniden güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında '5 yıla bir yıl fiili hizmet vereceğiz' dedi. Bunun gerekçesini de 'Zor şartlar altında çalışmaları, iş riskleri iş yoğunlukları olması, kimyasal ve fiziksel risklere maruz kalmalarıdır. Onun için hak ediyorlar' diye açıklamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı döneminde bunu ifade etmişti. Referandumdan önce tekrar gündeme geldi. Şu an itibarıyla bazı duyumlar alıyoruz fiili hizmetlerle ilgili çalışma yapıldığına ilişkin ancak bu fiili hizmetle yapılan çalışma mutlaka bizim taleplerimizi karşılayacak bir şey olmalı. Yani verilecek 5 yıla 1 yıl fiili hizmetin sağından ve solundan çekiştirilerek kuşa çevrilirse bunu kabul etmemiz mümkün değil." yorumunu yaptı.



Türkiye'nin zor bir süreç içinde olduğunu söyleyen Kahveci, "15 Temmuz'da eli kanlı insanlar bu ülkenin birliğine ve beraberliğine kastetti, bunu hep beraber yaşadık. Onların canı cehenneme. O işin içine giren herkese hak ettiği ceza verilmeli ama masumlar tabii ki mutlaka ayıklanmalıdır. Bu süreçten sonra sıkça tekrar edilen 'Yenikapı Ruhu', yani birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tesis edelim. Artık ayrılığa fırsat vermeyelim. Fırsat vermeyeceksek önce sendikalar arasındaki ayrımı kaldıracağız. Artık 'Senin sendikan, benim sendikam' devri geçti." ifadesini kullandı.