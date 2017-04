Kahvealtı Festivali

Kahvaltının mutlulukla alakası olduğunu bu etkinlikle öğrenin!



"Yüzlerce yıldır, yeni bir güne başlarken topraklarımızın her köşesinde günün ilk kahvesinden önce özen ile kurulan "kahve altı" sofraları muhteşem boğaz manzarası eşliğinde sizleri bekliyor. Dünya'da kahvaltı kültürü dediğimizde hiç şüphesiz tüm ülkelerin birer paragraflık kahvaltı kültürüne karşılık bizim sayfalar dolusu anlatacak şeyimiz olacaktır.



Geleneksel Türk mutfağında her öğüne dair zengin bir çeşitlilik olduğu hepimizce malum; ancak akşam yemeği kültürü ya da öğle yemeği kültürü diye bir kalıp olmadığını da bilirsiniz. Yüzyıllar boyunca günün ilk kahvesinden önce tüketilen öğüne "kahve altı" diyen atalarımız hangi yiyeceklerle sofralarını süslüyorsa, günümüzde adı "kahvaltı" olarak anılmaya başlayan sofralarımız yine aynı çeşitlilik ve güzel enerjiyi korumaya devam ediyor. Kahvaltıyı bir kültür olarak benimsemiş bir topluluğun insanları olarak, sofrada sevdiğimiz lezzetler ve birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz insanlar ile özdeşleşen bu güzel öğünde, kültürümüzün incisi İstanbul boğazında bir araya geliyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesine özel yöresel lezzetler, peynir çeşitleri, birbirinden leziz zeytinler, kahvaltının süper ikilisi bal & kaymak ve sınırsız tadım yapabileceğiniz daha nice lezzet, olmazsa olmazımız çay ile buluşup sofraları dolduracak. Tabii ki, "kahve altı" keyfimizden sonra muhteşem boğaz manzarasına karşı kahvelerimizi yudumlayacağız. 23 Nisan 2017'de geleneksel kültürümüzün festival coşkusu ve çeşitliliği ile yaşanacağı "kahvaltıya dair her şey" buluşmasına sevdiklerinizle birlikte hepinizi bekliyoruz."



