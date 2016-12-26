Yılbaşını müthiş yılbaşı tatlıları ile karşılamak isterseniz siz de Veliefendi Fabrika Kahve Dünyası'na davetlisiniz.



"Yeni yıl yine büyük bir coşku ve umutlarla geliyor. Yılbaşını müthiş yılbaşı tatlıları ile karşılamak, üstelik bunları kendiniz hazırlamayı öğrenmek ister misiniz? O zaman Kahve Dünyası Yılbaşı Pasta Atölyesi tam size göre. Ünlü pasta Şefi Tim Briggs tarafından verilen eğitimlerde ev yapımı krema, el yapımı kek ve özel süsleme teknikleriyle yılbaşı sofranıza renk katacak Yılbaşı Pastası, şeker hamuruyla şekillenen, özel tekniklerle süslenen büyüleyici cupcake'ler, Şeker süslemeleriyle yılbaşı gecenize renk ve neşe katacak Kurabiye Evi yapmayı öğreneceksiniz. Eğitim 3 saat sürecek olup sonrasında sertifika da verilmektedir. Üstelik yapmış olduğunuz bu birbirinden lezzetli ürünleri evinize götürerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.



Siz de yılbaşını bu birbirinden lezzetli ürünlerle karşılamak istiyorsanız sizi atölyemize bekleriz."