Kahve Dünyası Atölye-Çikolata Kursu

Gerçek bir çikolatasever, çikolata yapmayı da sever.



Kahve Dünyası'nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis çikolatalarının siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Atölye'de çikolata ile kahvenin muhteşem birlikteliği kahveli spesiyal çikolata, sadeliğiyle asaletini kanıtlayan lezzet klasiği trüf, birbirinden lezzetli içeriklerle hazırlanan tablet çikolata, içi sürprizlerle dolu çikocaracrunch ve içmeye doyamayacağınız sıcak çikolata yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz birbirinden lezzetli el yapımı çikolatalarınızı, özel kutularıyla sevdiklerinize de hediye edebileceksiniz.



Keyifli vakit geçirmeniz ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle….