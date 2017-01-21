Kahveye dair tüm detayları öğrenmek için siz de Kitchen Creates mutfağındaki yerinizi alın.



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3. Nesil Kahvecilik Hakkında, Kahve Demleme Metotları



Kitchen Creates mutfağından buram buram kahve kokusu geliyor! Kahveye dair tüm detayları öğrenmek mi istiyorsunuz? Derhal bilet alın ve bu vazgeçilmez lezzetin tüm detaylarını öğrenin…



Alınacak Sertifika: Kitchen Creates Katılım Belgesi



Süre: 2 Saat



Kontenjan: 12 kişi



Katılım için herhangi bir koşul yoktur.



* 3. Nesil kahvecilik hakkında, genel kahve bilgileri, yetiştirici ülkeler, kahvenin tarihi, kahve türleri, tazelik süreleri.



* Kahve demleme metotları, Syphon, V60, Chemex, Aeropress, Cold Brew tekniklerini kullanarak bir çeşit kahve çekirdeğinden dört farklı tat analizinin yapılması.