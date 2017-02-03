d.ream Akademi Bar ve Miksoloji Eğitmeni Murat Yılmaz rehberliğinde kahve çekirdeği türleri, yetiştirici ülkeler, kahve makinesinin kullanımı, değirmenin incelikleri ve çok daha fazlası sizi bekliyor.



Kahve ile ilgili uzun bir serüvene başlangıç sayılacak olan bu eğitimde; kahve çekirdeği ve türleri, yetiştirici ülkeler, kahve makinası ve değirmen kullanımı konularında bilgiler verilecek. Katılımcılar mükemmel espresso ve türevi kahvelerin yapımını pratik olarak uygulayarak öğrenecekler.



*Eğitim boyunca tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar ikram edilecektir.







Dream Akademi