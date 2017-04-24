Kahvaltı Tutkunları Sirkeci'de Buluşacak
Breakfast Kahvaltı Festivali 13-14 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünlerle kahvaltı tutkunlarını bekliyor.
Breakfast Kahvaltı Festivali 13-14 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünlerle kahvaltı tutkunlarını bekliyor…
Kaynak: Dunya.com
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