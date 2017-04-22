Kahvaltı ve Çocuk Stand-Up, Evde Tiyatro'da izleyicisiyle buluşuyor.



Metin Zakoğlu bu sefer çocuklar için geliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun



Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6



Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Kahvaltı ile Çocuk Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır