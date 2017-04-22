Kahvaltı ile Çocuk Stand Up
Kahvaltı ve Çocuk Stand-Up, Evde Tiyatro'da izleyicisiyle buluşuyor.
Kahvaltı ve Çocuk Stand-Up, Evde Tiyatro'da izleyicisiyle buluşuyor.
Metin Zakoğlu bu sefer çocuklar için geliyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun
Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6
Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Kahvaltı ile Çocuk Stand Up
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io