Kahta Ziraat Odası 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, yönetim kurulu üyeleriyle beraber 2016 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.



Turanlı, Ziraat Odası binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılı içerisinde yaklaşık 600 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) işlemleri yaptıklarını, tarım danışmanları tarafından 60 köy ziyareti yapıldığı, üreticilere kültürel işlemlerle ilgili eğitimlerin verildiğini belirtti.



Verilen eğitimlerle yaklaşık 2 bin çiftçiye yüz yüze ulaştıklarını ifade eden Turanlı, şöyle konuştu:



"İlçemizde sebze üretimini arttırmak, yeni tarım uygulamalarını göstermek ve klasik tarım yöntemlerinden daha iyi bir verimin alınabileceğini çiftçilerimize uygulamalı olarak aktarmak amacıyla, Çaltılı ve Taşlıca köylerinde sebze üretimi yapabilecek iki üreticimiz örnek lider çiftçi olarak belirlendi. Bu üreticilerimize ait 10'ar dekarlık alanda damlama sulama malzemeleri, gübre ve ilaç gibi yüzde 70 hibe ile çiftçilerimize destek sağlandı."



Ulupınar Köyü Mustafaçayır Mezrası'nda 13 dekarlık arazide, bağda modern telli terbiye sistemi, damla sulama sistemi ve bakımı yüzde 70 hibe yoluyla üreticiye tahsis edildiğini dile getiren Turanlı, bahçe ürününün kaliteli ve bol verim elde etmek için kontrolünü oda başkanlığında görev alan tarım danışmanları tarafından yıl boyunca yapıldığını kaydetti.