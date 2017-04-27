Kahta İlçesinde Refüjler Yenileniyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi ekiplerince çevre düzenleme kapsamında refüj yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.



Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme kapsamında Hemreş Reşo Caddesindeki refüjlerde yenileme çalışması başlattı.



Kahta Belediyesi tarafından refüjler onarılırken bir yandan da refüjlere sulama sistemi de döşeniyor.



Sulama sisteminin döşenmesinin ardından ekiplerce, refüjde çimleme çalışması yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN