Kahta'da Uçurtma Şenliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bu yıl 5'si düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.



Kahta Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği Horik Mahallesinde geniş bir arazi düzenlendi. Öğrencilerin yoğun bir şekilde katıldığı şenlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzünde buluşarak barış mesajı verdi. Şenlikte Ömer Halis Demir'in resmedildiği uçurtma vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Geleneksel uçurtma şenliğinde çocukluk günlerinin gözlerinde canlandığını söyleyen Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "Bizim için çok anlamlı bir gün. Bugün burada bulunurken çocukluğumuzu hatırladık. Bu etkinliği geleneksel hale getirerek çocuklarımıza sunan ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen'e teşekkür ederim. Bu olağanüstü bir farkındalık. Çocuklarımız aileleri ile birlikte bu güzel günü hep birlikte bir bahar havası içerisinde geçirmiş olmaları ileri hayatlarında unutulmayacak bir anı olarak kalacaktır" dedi. Çocukları dört duvar arasından çıkararak hayata müdahil ederek mutlu olmalarını hedeflediklerini belirten Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Bu şenlikteki amacımız çocuklarımızı dört duvar arasından çıkarmak. Kötü kullanılan internet ve bilgisayardan kurtarmak, hayata müdahil ederek mutlu olmalarını istiyoruz. Bu alanda Kahta Kaymakamlığımızın büyük destekleri oldu. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Şenliğimizin şöyle bir ruhu olmasını istiyoruz. Çocuklarımız, masumiyetin, saflığın, berraklığın, iyiliğin sembolüdür. Büyüklerimizin de yüreğinde de saflığın sembolü olan bir çocuksu yönün olmasını istiyoruz. Yüreklerinde çocuksu bir bölüm olsun. Çocuklarımızdan da uçurtmalarının kanadına, gövdesine gelecek ile ilgili umutlarını, hayallerini, barışı, huzuru ve sevgiyi yükleyerek gökyüzüne salacaklar. Bu iyiliğin, güzelliğin, umudun, barış dolu bir dünyanın gökyüzünden bütün dünyada dolaşmasını temenni ediyoruz. İnşallah gökyüzüne saldığımız her bir uçurtma dünyanın her bir yerine barış, huzur ve esenlik götürür" ifadelerini kullandı.



Şenliğe, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, kurum amirleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. - ADIYAMAN