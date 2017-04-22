Kahta'da Sokak Oyunları Şenliği Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sokak oyunları şenliği düzenlendi.



Kahta ilçesinde bulunan ilkokul öğrencilerin gruplar halinde katıldığı şenlikte yüzlerce öğrenci ortaya konulan sokak oyunlarında yarıştı. Etkinlikte mendil kapmaca, yakan top, tonbik ve yal satarım bal satarım gibi sokak oyunları sergilendi. Kazanan ve kaybeden öğrencilerin ortak heyecan yaşadığı yarışmalarda öğrenciler kıyasıya yarıştı.



Yarışmalar sonunda dereceye giren okullara ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk yapılan şenlik hakkında, "Biz bu tür oyunlarla büyüdük. Gelişen teknoloji çocuklarımızın bu tür oyunları öğrenmesine engel oluyor. Çocuklarımız bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda oyunlar oynuyor. Onların bu tür cihazlarda oyun oynaması da çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak sokak oyunlarımızın unutulmasına yol açıyor. Sokak oyunları kültürümüzün unutulmaması adına böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Proje Koordinatörü Lütfü Başlı ve herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN