Kahta'da İnşattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir okulun inşaat iskeletinden düşen işçi Hasan Yorgun (45) ağır yaralandı.



Kaza, Kahta İlçesi Narince Köyünün okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narince Köyünde bir okulun inşaatında çalışan inşaat ustası Hasan Yorgun, inşaatın iskelet merdiveninden inerken dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü.



Ağır yaralanan Hasan Yorgun, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yorgun'nun durumunun ağır olmasından dolayı Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN