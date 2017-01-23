Kahta'da İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Emin Çelik (35), binanın 2. katından düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Eğitim Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN