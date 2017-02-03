Kahta'da Görev Yapacak Güvenlik Korucularının Listesi Yayınlandı

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ilçede görev yapacak olan güvenlik korucularının listesini yayınladı.



Kahta ilçesinde güvenlik koruculuğu yapmak için başvuran 115 kişi içerisinde mülakatta başarılı olan 21 kişi belirlendi.



Kaymakamlığın resmi web sitesinden açıklanan isim listesi şu şekilde:



"Ahmet Turan, Muhammed Şafii Durmaz, Tekin Şınık, Mehmet Erdinç, Hamza Bardak, Tayfun Kuşçi, Hacı Kuşçi, Mustafa Baran, Hikmet Özdemir, Erkan Saydam, Mehmet Bozkurt, Abdullah Turan, Mehmet Taş, Fatih Köse, Hasan Bozan, Adem Oğuz, Ali Bozkurt, Ekrem Tosun, Cihan Şahin, Ömer Faruk Karakuş, Sırrı Kavak." - ADIYAMAN