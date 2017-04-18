Kahta'da Dolu ve Sağanak Yağış

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.



Kahta'da öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren dolu ve sağanak yağıştan dolayı ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şehrin ana caddelerindeki araçlar ilerlemekte çok güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İş yelerine su basan esnaflar fırçalar ile dükkanlardaki suyu dışarı atmaya çalıştı.



Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. - ADIYAMAN