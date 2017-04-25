Kahta'da 58 Güvenlik Korucu Yemin Etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 58 güvenlik korucusu düzenlenen tören ile yemin ederek göreve başladı.



Kahta İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile güvenlik korucularının yakınları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, göreve yeni başlayacak olan güvenlik korucusu Hüseyin Işık'ın 'Bayrak' adlı şiiri okuması ile devam etti. Güvenlik korucuları Türk bayrağı ile silah üzerine yemin etti.



Törende konuşan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada olduğunu belirterek mevcut konumundan dolayı istenmeyen ve rahatsız olan birçok düşmanının olduğunu söyledi.



Kaymakam Kaya, "Türkiye'de dalgalanan bayrağı korumak için size ve bize çok önemli görevler düşüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün silah envanteri güçleniyor. Artık kendi silahımızı kendimiz üretiyoruz. Dışarıya bağlı bir ülke olmaktan kurtuluyoruz. Bu süreçten sonra kendi köşesine çekilen bir ülke değil bölgesinde söz sahibi olan bir ülke konumuna geldik" dedi. - ADIYAMAN