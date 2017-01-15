Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1





STAT: 12 Şubat



HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xxx), Uğur Erdoğan (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)



KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren (xxx), Yusuf (xxx), Feyyaz (xxx), Selçuk (xxx), Yakup (xx) (Dk.71 Uğur xx), Aytürk (xxx), Kazım (xx) (Dk.81 Kayhan xx), Eser (xxx), Devrim (xx) (Dk.75 Serdar xx), Fatih (xxx)



KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xx)- Özkan (xx), Ali Kuleli (x), Ragıp (xx), Oğuz (xx), Burak (xxx), Ali Dere (xx) (Dk.59 Süleyman xxx), Abdulkadir (xx) (Dk.81 Gökhan), Berat (xx), Volkan (xx), Maksut (xx) (Dk.71 Eren x)



GOLLER: Dk.45, 85 Selçuk (Kahramanmaraşspor), Dk.68 Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor)



SARI KARTLAR: Ramazan (Kahramanmaraşspor), Volkan, Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor'u 2-1 mağlup etti.



45'inci dakikada Kahramanmaraşsporlu Selçuk yanındaki Devrim'in pasıyla ceza sahası dışında buluştuğu topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0.



68'inci dakikada konuk takımdan Süleyman, ceza sahasında buluştuğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



85'inci dakikada sağ kale direği önünde topla buluşan Selçuk, kendisinin ve Kahramanmaraşspor'un 2'nci golünü attı: 2-1.



- Kahramanmaraş