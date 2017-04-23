Kahramanmaraşspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2





STAT: 12 Şubat



HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Habip Tiryaki (xxx)



KAHRAMANMARAŞSPOR: Akın (xx)- Yusuf (xx), Semih (x) (Dk.46 Kazım xx), Devrim (xx), Hayrettin (xx), Hakan (xxx), Yakup (xx) (Dk.80 Eser), Serbay (xx) (Dk.56 Uğur x), Evren (xxx), Sefa (xxx), Fatih (xx)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ramazan (xxx)- Fırat (x) (Dk.46 Mehmet Yeniler xx), Mustafa (xxx), Mehmet Albayrak (xx) (Dk.60 Erhan xx), Serdar (xxx) (Dk.71 Erdem x), Halil (xx), Savaş (xxx), Murat (xxx), Sinan (xx), Eslem (xx), Alişan (xx)



GOLLER: Dk.15 Mustafa, Dk.59 Serdar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



SARI KARTLAR: Akın (Kahramanmaraşspor) Savaş, Fırat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu. Kahramanmaraşspor, sahaya geçen yıl Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın oğlu Mustafa Berk ile çıktı. Futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdikleri Mustafa Berk Duyğal'a imzaladıkları Kahramanmaraşspor forması hediye etti.



15'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında karambolde kalan topu önünde bulan Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



27'nci dakikada rakip ceza sahasına giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'lu oyuncuya, kaleci Akın'ın müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem penaltı kararı verdi. Mehmet'in kullandığı penaltı atışını kaleci Akın kurtardı.



59'uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan fileleri havalandırdı: 0-2.



Karşımaşma, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



- Kahramanmaraş