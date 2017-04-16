Kahramanmaraş Yüzde 73,97 "Evet" ile Referandum Sonucunu Kutladı
Kahramanmaraş yüzde 73,97 "Evet" ile referandum sonucunu kutladıKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanlığı Sistemi kapsamında Türkiye genelinde iller arasında yüzde 73,79 oy oranıyla Erzurumun ardından 2'nci "Evet" oyunu çıkaran Kahramanmaraş'ta referandum sonucu kutlandı.
Kahramanmaraş yüzde 73,97 "Evet" ile referandum sonucunu kutladı
KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanlığı Sistemi kapsamında Türkiye genelinde iller arasında yüzde 73,79 oy oranıyla Erzurumun ardından 2'nci "Evet" oyunu çıkaran Kahramanmaraş'ta referandum sonucu kutlandı.
Ak Parti İl Binası yanında bulunan bahçede toplanan vatandaşlar halaylar çekti, sloganlar attı, Pensilvanya'ya seslendi. Sokaklarda ve ana caddelerde uzun araba kuyrukları oluştu. Vatandaşlar korna çalarak,ara gazı vererek referandum sonucunu kutladı.